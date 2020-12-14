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14 декабря 2020, 10:24 12

Поддержка бизнеса: предприниматели уже могут подавать заявки на выплату 8 тысяч гривен

14 декабря 2020, 10:24 12
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На подачу заявления отвели всего неделю
На подачу заявления отвели всего неделю
Фото: из открытых источников
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Начиная с сегодняшнего дня, 14 декабря, Кабмин начинает прием заявок от предпринимателей на получение единоразовой помощи от государства в связи с карантином. 

Об этом сообщает RegioNews.

Так, заявления будут принимать до 21 декабря 2020 года включительно.

Заявление заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения "Дія".

Алгоритм получения услуги на портале

  • Нужна квалифицированная электронная подпись для авторизации на портале.
  • Зарегистрироваться или авторизоваться, если лицо уже зарегистрировано, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  • В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
  • Необходимо подтвердить текущее место работы.
  • Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
  • Проверить и отправить заполненное заявление.
  • Ожидайте сообщение о зачислении выплаты в банк.


Алгоритм получения услуги в приложении "Дія"

  • Скачать приложение "Дія".
  • Авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
  • В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
  • "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
  • Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
  • Ожидайте уведомления об обработке заявления.
  • Заполнение заявления.

Ранее Шмыгаль заявил, что предприниматели получат компенсации из-за усиления карантина до конца года.

карантин бизнес бюджет компенсация Программа
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