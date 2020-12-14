Поддержка бизнеса: предприниматели уже могут подавать заявки на выплату 8 тысяч гривен
На подачу заявления отвели всего неделю
На подачу заявления отвели всего неделю
Начиная с сегодняшнего дня, 14 декабря, Кабмин начинает прием заявок от предпринимателей на получение единоразовой помощи от государства в связи с карантином.
Об этом сообщает RegioNews.
Так, заявления будут принимать до 21 декабря 2020 года включительно.
Заявление заполняется исключительно в электронной форме с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг или с использованием мобильного приложения "Дія".
Алгоритм получения услуги на портале
- Нужна квалифицированная электронная подпись для авторизации на портале.
- Зарегистрироваться или авторизоваться, если лицо уже зарегистрировано, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" выбрать "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
- Необходимо подтвердить текущее место работы.
- Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
- Проверить и отправить заполненное заявление.
- Ожидайте сообщение о зачислении выплаты в банк.
Алгоритм получения услуги в приложении "Дія"
- Скачать приложение "Дія".
- Авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
- В разделе "Услуги" нажать "Получить помощь".
- "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц ПФУ на соответствие условиям получения помощи.
- Ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN. Важно: получить деньги можно только на личный счет.
- Ожидайте уведомления об обработке заявления.
- Заполнение заявления.
Ранее Шмыгаль заявил, что предприниматели получат компенсации из-за усиления карантина до конца года.
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу