В СНБО подтвердили, что власть введет локдаун в декабре или в январе

Об этом в эфире "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет RegioNews.

По его словам, Украина не сможет избежать локдауна.

"Единственный вопрос времени - то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет - это сто процентов", - сказал Данилов.