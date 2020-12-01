В СНБО подтвердили, что власть введет локдаун в декабре или в январе
Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен. Единственный вопрос, который обсуждает власть, - когда именно его вводить.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет RegioNews.
По его словам, Украина не сможет избежать локдауна.
"Единственный вопрос времени - то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет - это сто процентов", - сказал Данилов.
Напомним, ранее стало известно, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна.
Также в Кабмине сказали, ограничат ли работу транспорта при введении локдауна.