В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, 120 человек умерли
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавируса, заболели 599 детей и 408 медицинских работников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1740), а также в Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
За сутки выздоровели 4243 украинцев, умерли 120 пациентов. Активными больными остаются 383 301 пациент.
С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерло - 12 213 человек, выздоровели - 339 378.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
г. Киев - 69018 (+1 740)
Винницкая - 17272 (+221)
Волынская - 23905 (+249)
Днепропетровск - 37651 (+1 164)
Донецк - 22602 (+392)
Житомирская - 29 590 (+492)
Закарпатская - 23 065 (+91)
Запорожская - 30150 (+854)
Ивано-Франковск - 35930 (+556)
Киевская - 36996 (+782)
Кировоградская - 5085 (+144)
Луганская - 6239 (+54)
Львовская - 45636 (+584)
Николаевская - 18173 (+463)
Одесская - 44 131 (+1 280)
Полтавская - 21779 (+289)
Ровенская - 30807 (+377)
Сумская - 28185 (+582)
Тернопольская - 27662 (+237)
Харьковская - 55221 (+704)
Херсонская - 10009 (+164)
Хмельницкая - 29419 (+502)
Черкасская - 22 529 (+476)
Черновицкая - 33 512 (+221)
Черниговская - 18 113 (+360)
Напомним, 28 ноября в Укрине зафиксировали очередной антирекорд: за сутки зафиксировали 16 294 случая COVID-19.