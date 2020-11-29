В Украине почти 13 тысяч случаев COVID-19, 120 человек умерли

По сравнению с прошлым днем ​​динамика распространения вируса немного замедлилась

По сравнению с прошлым днем ​​динамика распространения вируса немного замедлилась

Фото: flickr

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 12 978 новых случаев коронавируса, заболели 599 детей и 408 медицинских работников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1740), а также в Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

За сутки выздоровели 4243 украинцев, умерли 120 пациентов. Активными больными остаются 383 301 пациент.

С начала пандемии в Украине заразились уже 722 679 человек, умерло - 12 213 человек, выздоровели - 339 378.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

г. Киев - 69018 (+1 740)

Винницкая - 17272 (+221)

Волынская - 23905 (+249)

Днепропетровск - 37651 (+1 164)

Донецк - 22602 (+392)

Житомирская - 29 590 (+492)

Закарпатская - 23 065 (+91)

Запорожская - 30150 (+854)

Ивано-Франковск - 35930 (+556)

Киевская - 36996 (+782)

Кировоградская - 5085 (+144)

Луганская - 6239 (+54)

Львовская - 45636 (+584)

Николаевская - 18173 (+463)

Одесская - 44 131 (+1 280)

Полтавская - 21779 (+289)

Ровенская - 30807 (+377)

Сумская - 28185 (+582)

Тернопольская - 27662 (+237)

Харьковская - 55221 (+704)

Херсонская - 10009 (+164)

Хмельницкая - 29419 (+502)

Черкасская - 22 529 (+476)

Черновицкая - 33 512 (+221)

Черниговская - 18 113 (+360)

Напомним, 28 ноября в Укрине зафиксировали очередной антирекорд: за сутки зафиксировали 16 294 случая COVID-19.