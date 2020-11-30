В Украине увеличился недельный показатель новых случаев COVID-19 и госпитализаций - Степанов

На прошлой неделе зафиксировано почти 96 936 новых случаев COVID-19

На прошлой неделе зафиксировано почти 96 936 новых случаев COVID-19

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее. Также возросло количество госпитализаций.

Как передает RegioNews, об этом министр сообщил на брифинге.

За прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это почти на 7000 больше, чем на позапрошлой неделе. Тогда было выявлено 90 тысяч. Были госпитализированы 11 606 человек, это на 1000 госпитализаций больше, чем на прошлой неделе", - сказал Степанов.

По его словам, ситуация остается достаточно напряженной. "Увеличивается число больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы".

Напомним, в Украине за минувшие сутки установили 9 946 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 114 летальных случаев, 5771 пациент выздоровел.

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