09:04  30 ноября
В Украине после выходных снизился суточный показатель COVID-19: что известно
09:26  30 ноября
Ситуация ужасная: Степанов без предупреждения посетил больницы на Житомирщине
08:12  30 ноября
Четыре нарушения за сутки: в штабе ООС рассказали о работе диверсионной группы боевиков
UA | RU
UA | RU
30 ноября 2020, 10:49 8

В Украине увеличился недельный показатель новых случаев COVID-19 и госпитализаций - Степанов

30 ноября 2020, 10:49 8
Читайте також українською мовою
На прошлой неделе зафиксировано почти 96 936 новых случаев COVID-19
На прошлой неделе зафиксировано почти 96 936 новых случаев COVID-19
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее. Также возросло количество госпитализаций.

Как передает RegioNews, об этом министр сообщил на брифинге.

За прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это почти на 7000 больше, чем на позапрошлой неделе. Тогда было выявлено 90 тысяч. Были госпитализированы 11 606 человек, это на 1000 госпитализаций больше, чем на прошлой неделе", - сказал Степанов.

По его словам, ситуация остается достаточно напряженной. "Увеличивается число больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы".

Напомним, в Украине за минувшие сутки установили 9 946 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано 114 летальных случаев, 5771 пациент выздоровел.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус вирус госпитализация болезнь Минздрав пандемия Максим Степанов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Виктор Глеба: "Строительная мафия" вместе с Чернышовым и Шуляк сговорились против реформ Зеленского
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Все публикации »
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Все блоги »