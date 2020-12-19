Минздрав направил в регионы 260 тысяч быстрых тестов на COVID-19

В Украине планируют ежемесячно делать 1 миллион таких тестирований

В Украине планируют ежемесячно делать 1 миллион таких тестирований

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В областные центры направили 260 тысяч быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2, поскольку их применение предполагает новый медицинский протокол.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, в следующую среду, 23 декабря в Украину доставят еще 1,5 млн таких тестов.

Степанов отметил, что Минздрав планирует проводить не менее 1 млн тестирований ежемесячно таким методом.

Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", - рассказал министр.

Напомним, Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на коронавирус - Степанов.