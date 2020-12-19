Минздрав направил в регионы 260 тысяч быстрых тестов на COVID-19
В Украине планируют ежемесячно делать 1 миллион таких тестирований
В Украине планируют ежемесячно делать 1 миллион таких тестирований
В областные центры направили 260 тысяч быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2, поскольку их применение предполагает новый медицинский протокол.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, в следующую среду, 23 декабря в Украину доставят еще 1,5 млн таких тестов.
Степанов отметил, что Минздрав планирует проводить не менее 1 млн тестирований ежемесячно таким методом.
Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", - рассказал министр.
Напомним, Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на коронавирус - Степанов.
Минздрав полностью обновил алгоритм тестирования на коронавирус - СтепановВсе новости »
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