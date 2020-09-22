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22 сентября 2020, 18:41 5

В Украине обновили официальные данные по смертности от коронавируса

22 сентября 2020, 18:41 5
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За пол года пандемия унесла жизни 1556 украинцев
За пол года пандемия унесла жизни 1556 украинцев
Фото: flickr
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В течении января-июля 2020 года в Украине зарегистрировано 334 307 смертей, в частности, в июле умерли 47 297 человек.

Об этом говорится на официальном сайте Госстата, передает RegioNews.

По официальной информации, от COVID-19 за этот период умерли 1556 украинцев, в том числе от неидентифицированного вируса - 81 человек.

За январь-июль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4254 человек, среди них туберкулез - 1855, от СПИДа умер 1801 украинец.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 45 023 граждан. Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерло 227 858 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 157 605 человек

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 3497 человек.

Кроме того, 16 209 украинцев погибли в результате внешних причин. Транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1982 граждан, утопления - 926, гибель на пожаре - 642, случайное отравление (кроме алкоголя) - 924, отравления алкоголем - 1287, самоубийства - 3685, умышленные убийства - 788.

Напомним, за пять месяцев 2020-го население Украины сократилось более чем на 100 тысяч человек.

коронавирус Украина Госстат статистика Смертность
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