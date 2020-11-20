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20 ноября 2020, 14:01 6

На дистанционном обучении в столице находятся почти тысяча классов - Кличко

20 ноября 2020, 14:01 6
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В городе на карантин закрыто 8 школ
В городе на карантин закрыто 8 школ
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе на дистанционном обучении находится 943 класса в 261 школе. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1080, также болеют более чем 740 педагогов.

Об этом он сообщил во время брифинга 20 ноября, передает RegioNews.

На сегодня в городе уже на карантин закрыты 8 школ. На дистанционном обучении находятся 943 класса в 261 школе", - отметил Кличко.

По его словам, в детских садах, из-за выявленных случаев вируса, временно закрыта 171 группа в 132 садах. Полностью закрыты на карантин пять садиков.

Наполняемость детей в детсадах - более 50 процентов", - добавил мэр.

Напомним, в Украине за 19 ноября коронавирус обнаружили у 14 575 человек, умерло 229 больных.

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