Стало известно, какие регионы могут перевести на дистанционное обучение

Речь идет о регионах "оранжевой" или "красной" зоны

Речь идет о регионах "оранжевой" или "красной" зоны

Фото: flickr

Исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин предоставил разъяснения относительно дистанционного обучения в школах после каникул. Перевод на такое обучение будет зависеть от того, в какой карантинной зоне находится регион.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина", информирует RegioNews.

"Здесь ситуация будет зависеть от того, в каком регионе или районе находится школа, потому что сама идеология адаптивного карантина заключается в том, чтобы применять разные подходы к разным территорий", - сказал он.

Представитель Минздрава отметил, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом сложилась таким образом, что отследить контактных лиц очень трудно.

"Есть также области, где ситуация управляемая или единичные случаи только. Поэтому в тех регионах, которые находятся в оранжевой или красной зоне, там возможно будет ставиться вопрос о дистанционном обучении (после каникул, - ред.)", - сказал Кузин.

Напомним, президент Владимир Зеленский поддерживает предложения раньше начать осенние каникулы в школах и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий в публичных местах.