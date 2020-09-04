СНБО разрабатывает план действий на случай коронавируса на участках

Выборы состоятся по всей Украине включая "красные" зоны

Выборы состоятся по всей Украине включая "красные" зоны

Фото: Кабмин

На Совет национальной безопасности и обороны была возложена разработка протоколов реагирования на вспышки COVID-19 на участках во время местных выборов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, выборы пройдут во всех регионах страны, включая те, что находятся в "красной" зоне карантина.

К сожалению, мы не можем спрогнозировать, где будут "красные зоны" ... Это основной вызов, можем ли мы одновременно во всех общинах провести выборы, в каких регионах будут такие форс-мажоры", - сказал премьер.

Он добавил, что также СНБО разрабатывает протоколы о проведении второго тура выборов и учебного процесса в тех школах, где будут организованы избирательные участки.

Напомним, Степанов рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов, власти еще решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.