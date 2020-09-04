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04 сентября 2020, 21:24 5

СНБО разрабатывает план действий на случай коронавируса на участках

04 сентября 2020, 21:24 5
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Выборы состоятся по всей Украине включая "красные" зоны
Выборы состоятся по всей Украине включая "красные" зоны
Фото: Кабмин
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На Совет национальной безопасности и обороны была возложена разработка протоколов реагирования на вспышки COVID-19 на участках во время местных выборов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, выборы пройдут во всех регионах страны, включая те, что находятся в "красной" зоне карантина.

К сожалению, мы не можем спрогнозировать, где будут "красные зоны" ... Это основной вызов, можем ли мы одновременно во всех общинах провести выборы, в каких регионах будут такие форс-мажоры", - сказал премьер.

Он добавил, что также СНБО разрабатывает протоколы о проведении второго тура выборов и учебного процесса в тех школах, где будут организованы избирательные участки.

Напомним, Степанов рассказал, стоит ли ждать переноса местных выборов, власти еще решают, как провести местные выборы безопасно для граждан.

коронавирус СНБО Денис Шмыгаль голосование Местные выборы красная зона
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