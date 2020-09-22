В Украине на COVID-19 за сутки заболели 2884 человека
За прошедшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, было зафиксировано 59 летальных случаев, однако за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии - 1717.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 694 человек.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 270, в Харьковской области - 372, в Тернопольской области - 293, во Львовской области – 275.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5377 случаев;
- Волынская область — 7031 случай;
- Днепропетровская область — 4218 случаев;
- Донецкая область — 2505 случаев;
- Житомирская область — 5121 случай;
- Закарпатская область — 9265 случаев;
- Запорожская область — 3034 случая;
- Ивано-Франковская область — 12675 случаев;
- Кировоградская область — 1005 случаев;
- Киев — 20028 случаев;
- Киевская область — 8020 случаев;
- Львовская область — 18793 случая;
- Луганская область — 767 случаев;
- Николаевская область — 2572 случая;
- Одесская область — 11843 случая;
- Полтавская область — 1575 случаев;
- Ровенская область — 11353 случая;
- Сумская область — 3184 случая;
- Тернопольская область — 11732 случая;
- Харьковская область — 15505 случаев;
- Херсонская область — 837 случаев;
- Хмельницкая область — 4937 случаев;
- Черновицкая область — 13304 случая;
- Черкасская область — 3145 случаев;
- Черниговская область — 3411 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.
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