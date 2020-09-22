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В Украине на COVID-19 за сутки заболели 2884 человека
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22 сентября 2020, 09:44 9

В Украине на COVID-19 за сутки заболели 2884 человека

22 сентября 2020, 09:44 9
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Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях
Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, было зафиксировано 59 летальных случаев, однако за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии - 1717.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 694 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 270, в Харьковской области - 372, в Тернопольской области - 293, во Львовской области – 275.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5377 случаев;
  • Волынская область — 7031 случай;
  • Днепропетровская область — 4218 случаев;
  • Донецкая область — 2505 случаев;
  • Житомирская область — 5121 случай;
  • Закарпатская область — 9265 случаев;
  • Запорожская область — 3034 случая;
  • Ивано-Франковская область — 12675 случаев;
  • Кировоградская область — 1005 случаев;
  • Киев — 20028 случаев;
  • Киевская область — 8020 случаев;
  • Львовская область — 18793 случая;
  • Луганская область — 767 случаев;
  • Николаевская область — 2572 случая;
  • Одесская область — 11843 случая;
  • Полтавская область — 1575 случаев;
  • Ровенская область — 11353 случая;
  • Сумская область — 3184 случая;
  • Тернопольская область — 11732 случая;
  • Харьковская область — 15505 случаев;
  • Херсонская область — 837 случаев;
  • Хмельницкая область — 4937 случаев;
  • Черновицкая область — 13304 случая;
  • Черкасская область — 3145 случаев;
  • Черниговская область — 3411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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