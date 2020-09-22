В Украине на COVID-19 за сутки заболели 2884 человека

Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях

Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили 2 884 лицам, было зафиксировано 59 летальных случаев, однако за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с начала пандемии - 1717.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели 181 237 человек, из них 3 642 человека умерли, а 79 901 человек выздоровел. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 97 694 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 270, в Харьковской области - 372, в Тернопольской области - 293, во Львовской области – 275.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5377 случаев;

Волынская область — 7031 случай;

Днепропетровская область — 4218 случаев;

Донецкая область — 2505 случаев;

Житомирская область — 5121 случай;

Закарпатская область — 9265 случаев;

Запорожская область — 3034 случая;

Ивано-Франковская область — 12675 случаев;

Кировоградская область — 1005 случаев;

Киев — 20028 случаев;

Киевская область — 8020 случаев;

Львовская область — 18793 случая;

Луганская область — 767 случаев;

Николаевская область — 2572 случая;

Одесская область — 11843 случая;

Полтавская область — 1575 случаев;

Ровенская область — 11353 случая;

Сумская область — 3184 случая;

Тернопольская область — 11732 случая;

Харьковская область — 15505 случаев;

Херсонская область — 837 случаев;

Хмельницкая область — 4937 случаев;

Черновицкая область — 13304 случая;

Черкасская область — 3145 случаев;

Черниговская область — 3411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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