17:35  09 октября
На презентации "Пропозиции" в Новомосковске произошла массовая драка
17:53  09 октября
Андрей Коболев может стать новым премьер-министром – нардеп Рахманин
18:29  09 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
09 октября 2020, 19:43 4

У 34 сотрудников ЦИК подтвердили наличие коронавируса

09 октября 2020, 19:43 4
Читайте також українською мовою
Комиссия продолжает обеспечивать надлежащую подготовку и проведение выборов
Комиссия продолжает обеспечивать надлежащую подготовку и проведение выборов
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

У 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников - сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в комиссии принимаются все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревается болезнь или контактировавших с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное.

Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - подчеркнули в ЦИК.

Напомним, Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны.

В Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

коронавирус Киев COVID-19 заболевание ЦИК Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны
09 октября 2020, 19:08
Больницы Харьковщины на 100% заполнены пациентами с COVID-19 - Кучер
09 октября 2020, 18:06
Курсантов Нацгвардии привлекут к охране порядка во время выборов
09 октября 2020, 17:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Киевской области
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Сергей Гармаш
Все блоги »