У 34 сотрудников ЦИК подтвердили наличие коронавируса

Комиссия продолжает обеспечивать надлежащую подготовку и проведение выборов

Комиссия продолжает обеспечивать надлежащую подготовку и проведение выборов

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

В ЦИК подтверждено 34 случая заболевания коронавирусом. 71 из 281 работников - сейчас на больничном. Многие из них продолжают работать дистанционно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в комиссии принимаются все возможные меры безопасности: температурный скрининг работников дважды в день, обзор врачами людей, у которых подозревается болезнь или контактировавших с больными, сквозное проветривание и дезинфекция помещений, минимизация контактов и тому подобное.

Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов", - подчеркнули в ЦИК.

Напомним, Суммы и Канев – красные, Киев – оранжевый: в Украине обновили карантинные зоны.

В Украине за сутки обнаружили более 5800 случаев заражения COVID-19.

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