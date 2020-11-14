Карантин неизбежен: Минздрав отреагировал на решение Львова отменить выходные

Выходные во Львове объявили рабочими днями, чтобы избежать карантина

Выходные во Львове объявили рабочими днями, чтобы избежать карантина

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение городского совета Львова относительно карантина выходного дня и заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

По словам Степанова, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление суббот и воскресений рабочими днями не поможет обойти это решение.

Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил министр здравоохранения.

Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.

Ранее Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня.