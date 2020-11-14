10:22  14 ноября
Опять антирекорд: в Украине обнаружили 12,5 тысяч случаев COVID-19
11:39  14 ноября
В Харькове суд отменил результаты выборов в городской совет
10:08  14 ноября
В зоне ООС новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2020, 11:04 818

Карантин неизбежен: Минздрав отреагировал на решение Львова отменить выходные

14 ноября 2020, 11:04 818
Читайте також українською мовою
Выходные во Львове объявили рабочими днями, чтобы избежать карантина
Выходные во Львове объявили рабочими днями, чтобы избежать карантина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение городского совета Львова относительно карантина выходного дня и заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

По словам Степанова, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление суббот и воскресений рабочими днями не поможет обойти это решение.

Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил министр здравоохранения.

Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.

Ранее Садовый заявил, что Львов не будет выполнять карантин выходного дня.

карантин заявление Львов Минздрав Максим Степанов Андрей Садовый
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Опять антирекорд: в Украине обнаружили 12,5 тысяч случаев COVID-19
14 ноября 2020, 10:22
Больных COVID-19 начнут размещать в больницах "Укрзализныци"
13 ноября 2020, 21:29
Контроль за соблюдением карантина: полиция увеличит количество рейдовых групп
13 ноября 2020, 20:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »