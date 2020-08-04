09:46  04 августа
В Украине 1061 новый случай COVID-19, количество больных снова выросло
11:50  04 августа
Во Львове на химическом заводе произошел взрыв
08:17  04 августа
В зоне ООС за минувшие сутки три обстрела, потерь нет - штаб
UA | RU
UA | RU
04 августа 2020, 11:20 6

В Украине сняли запрет на экспорт медицинских масок

04 августа 2020, 11:20 6
Читайте також українською мовою
Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом.
Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом.
Читайте також
українською мовою

Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов, который действовал в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает RegioNews.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт который действовал в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость", — написал чиновник.

По словам Качки, Министерство экономики и Министерство здравоохранения Украины пришли к соглашению, что на сегодня можно отойти от запрета относительно мониторинга экспорта. "Правительство поддержало это решение. Следовательно, 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", — говорится в сообщении.

"С начала карантина для меня было крайне важно, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать — то они были наименьшими. Поэтому я дико радуюсь, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованы, и мы наконец-то отказались от этой практики", — отметил торговый представитель Украины.

Отметим, что 11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, связаный с коронавирусом.

Напомним, что на утро 4 августа, в Украине 1061 зафиксирован новый случай COVID-19, количество больных снова выросло.

коронавирус Кабмин экспорт маски запрет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Глава Херсонской ОГА об Александре Дубинском, жалобах Арахамии и скандальных танцах на 8 марта
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »