В Украине сняли запрет на экспорт медицинских масок

Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом.

Это последний запрет на экспорт, который действовал в связи с коронавирусом.

Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов, который действовал в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает RegioNews.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт который действовал в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость", — написал чиновник.

По словам Качки, Министерство экономики и Министерство здравоохранения Украины пришли к соглашению, что на сегодня можно отойти от запрета относительно мониторинга экспорта. "Правительство поддержало это решение. Следовательно, 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", — говорится в сообщении.

"С начала карантина для меня было крайне важно, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать — то они были наименьшими. Поэтому я дико радуюсь, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованы, и мы наконец-то отказались от этой практики", — отметил торговый представитель Украины.

Отметим, что 11 марта Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев, связаный с коронавирусом.

Напомним, что на утро 4 августа, в Украине 1061 зафиксирован новый случай COVID-19, количество больных снова выросло.