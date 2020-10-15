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15 октября 2020, 18:34 2

Мэр Чернигова Атрошенко заявил, что вылечился от COVID-19

15 октября 2020, 18:34 2
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Он уже провел заседание исполкома городского совета
Он уже провел заседание исполкома городского совета
Фото: Facebook
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что он уже переболел COVID-19 и получил отрицательный ПЦР-тест.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Он также сообщил, что уже приступил к исполнению своих обязанностей. Также сегодня, 15 октября Атрошенко провел заседание исполнительного комитета городского совета.

По словам мэра города, его состояние было средней тяжести, во время лечения ему поставили 20 капельниц.

Напомним, 1 октября стало известно, что мэр Чернигова заболел коронавирусом.

Владислав Атрошенко коронавирус мэр Чернигов заболевание
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