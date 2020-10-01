Лидер партии "Слуга народа" Корниенко заболел COVID-19

Наличие болезни удалось установить не сразу

Наличие болезни удалось установить не сразу

Фото: Facebook

Лидер партии "Слуга народа" и народный депутат Александр Корниенко сообщил, что у него диагностировали COVID-19.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллег, избирателей и общество лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня", - написал Корниенко.

Он рассказал, что сначала никаких симптомов, кроме температуры, у него не было, и как только она поднялась, сразу сделал и экспресс, и ПЦР тесты.

Оба не показали результата. Между тем я обратился к пульмонологу, у меня обязанность обращаться к нему в таких случаях. Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался", - сообщил глава "Слуги народа".

По его словам, точное подтверждение коронавируса он получил сегодня, 1 октября. Депутат также отметил, что состояние стабильное и показаний к госпитализации пока нет.

ИФА на антитела есть смысл делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня. Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть. Поэтому, если вы окажетесь в подобной ситуации , то лучше исходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться", - добавил Корниенко.

Напомним, в Украине антирекорды по COVID-19 будут фиксировать до марта, количество случаев за сутки может достигать 7 тысяч.

В Украине за сутки, 30 сентября, COVID-19 диагностировали 4069 людям, зафиксировано 64 летальных случая, 2083 пациента выздоровели.

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