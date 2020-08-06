В Минздраве назвали регионы с наихудшей динамикой распространения коронавируса
Самый высокий показатель динамики распространения коронавируса среди всех областей зафиксирован в Николаевской области, он составляет 98,39%.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
На втором месте оказалась Черниговская область, где показатель достиг отметки 78,57%. В Черновицкой области показатель динамики распространения COVID-19 составляет 51,09%.
Кроме того, показатель превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях. Все названные регионы не могут перейти к смягчению карантина", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, нормальный показатель динамики болезни не должен превышать 10%.
Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.