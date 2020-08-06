В Минздраве назвали регионы с наихудшей динамикой распространения коронавируса

В целом карантин не могут ослабить 11 регионов

В целом карантин не могут ослабить 11 регионов

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Самый высокий показатель динамики распространения коронавируса среди всех областей зафиксирован в Николаевской области, он составляет 98,39%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает RegioNews. На втором месте оказалась Черниговская область, где показатель достиг отметки 78,57%. В Черновицкой области показатель динамики распространения COVID-19 составляет 51,09%. Кроме того, показатель превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях. Все названные регионы не могут перейти к смягчению карантина", - говорится в сообщении. По данным Минздрава, нормальный показатель динамики болезни не должен превышать 10%. Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.

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