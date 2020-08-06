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06 августа 2020, 09:08 14

В Минздраве назвали регионы с наихудшей динамикой распространения коронавируса

06 августа 2020, 09:08 14
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В целом карантин не могут ослабить 11 регионов
В целом карантин не могут ослабить 11 регионов
Фото: flickr
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Самый высокий показатель динамики распространения коронавируса среди всех областей зафиксирован в Николаевской области, он составляет 98,39%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

На втором месте оказалась Черниговская область, где показатель достиг отметки 78,57%. В Черновицкой области показатель динамики распространения COVID-19 составляет 51,09%.

Кроме того, показатель превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Харьковской и Хмельницкой областях. Все названные регионы не могут перейти к смягчению карантина", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, нормальный показатель динамики болезни не должен превышать 10%.

Напомним, в Украине очередной антирекорд COVID-19, обнаружили 1271 новых заражений.

коронавирус Украина карантин Минздрав регионы зона
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