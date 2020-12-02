Кабмин отменил карантиа выходного дня: Шмыгаль сказал, какие ограничения будут действовать
Кабмин разрабатывает решения по усилению карантина
Кабмин разрабатывает решения по усилению карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, пишет RegioNews.
По его словам, Кабмин разрабатывает решение по усилению карантина.
"И на выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории целой страны. Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений", - сказал Шмыгаль.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный результат.
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук