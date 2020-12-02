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02 декабря 2020, 14:04 603

Кабмин отменил карантиа выходного дня: Шмыгаль сказал, какие ограничения будут действовать

02 декабря 2020, 14:04 603
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Кабмин разрабатывает решения по усилению карантина
Фото: КМУ
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, пишет RegioNews.

По его словам, Кабмин разрабатывает решение по усилению карантина.

"И на выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории целой страны. Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений", - сказал Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный результат.

коронавирус Кабмин Украина карантин зона
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