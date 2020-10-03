Заболевший COVID-19 Порошенко госпитализирован в больницу с воспалением легких

Также сообщается о болезни дочки Порошенко

Также сообщается о болезни дочки Порошенко

Фото: Петр Порошенко Facebook

Как передает RegioNews, об этом на странице "Европейской солидарности" в Facebook сообщила Марина Порошенко.

Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных на коронавирус. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сообщила она.

Также Марина Порошенко заявила, что ситуация в больницах плохая - врачи на грани истощения, хотя делают все возможное. В больницах не хватает коек для больных коронавирусом, кислородных концентраторов и реанимационного оборудования.

Напомним, ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом Петр Порошенко находится дома на самоизоляции.