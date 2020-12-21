Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов
За неделю в Украине сделали 250 тысяч 417 тестов методом ПЦР
За неделю в Украине сделали 250 тысяч 417 тестов методом ПЦР
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об уменьшении количества новых активных больных коронавирусной болезнью.
Об этом министр рассказал на брифинге, передает RegioNews.
За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Мы видим уменьшение количества активных больных, пациентов, которые болеют в данный момент. Впервые мы увидели динамику уменьшения количества активных больных”, - сообщил Степанов.
По словам министра, это продолжается уже третью неделю подряд.
Напомним, в Украине 20 декабря было зафиксировано 6 545 новых случаев болезни.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом