Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов

За неделю в Украине сделали 250 тысяч 417 тестов методом ПЦР

За неделю в Украине сделали 250 тысяч 417 тестов методом ПЦР

Фото: из открытых источников

Об этом министр рассказал на брифинге, передает RegioNews.

За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Мы видим уменьшение количества активных больных, пациентов, которые болеют в данный момент. Впервые мы увидели динамику уменьшения количества активных больных”, - сообщил Степанов.

По словам министра, это продолжается уже третью неделю подряд.

Напомним, в Украине 20 декабря было зафиксировано 6 545 новых случаев болезни.

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