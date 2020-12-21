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Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов
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21 декабря 2020, 10:49 12

Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов

21 декабря 2020, 10:49 12
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил об уменьшении количества новых активных больных коронавирусной болезнью.

Об этом министр рассказал на брифинге, передает RegioNews.

За прошедшую неделю выявили 70 327 случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. В отличие от прошлой недели, когда зафиксировали 78 712. Мы видим уменьшение количества активных больных, пациентов, которые болеют в данный момент. Впервые мы увидели динамику уменьшения количества активных больных”, - сообщил Степанов.

По словам министра, это продолжается уже третью неделю подряд.

Напомним, в Украине 20 декабря было зафиксировано 6 545 новых случаев болезни.

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коронавирус Минздрав инфекции больницы пандемия Максим Степанов
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