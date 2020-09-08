Главный раввин Украины просит паломников срочно сделать тесты на коронавирус

Он призывает выполнять рекомендации Минздрава

Он призывает выполнять рекомендации Минздрава

Фото из открытых источников

Прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана хасидов призвали не пренебрегать требованиями украинского Минздрава и срочно сделать ПЦР-тесты на коронавирус.

Соответствующее обращение главный раввин Украины Моше Реувен Асман опубликовал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованиям Минздрава и немедленно пройти ПЦР тест для безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", — говорится в сообщении.

Отметим, с данным обращением Моше Реувен Асман выступил после совещания министра внутренних дел Арсена Авакова с мэром Умани Александром Цебрием и представителями полиции, МИД и Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Умань в этом году посетят 3 тыс. паломников, всех протестируют на COVID-19.