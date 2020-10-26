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26 октября 2020, 15:02 12

Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%

26 октября 2020, 15:02 12
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Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек
Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек
Фото: из открытых источников
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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен и поставил задачу главам областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис президента.

Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены. Сейчас к кислороду подключены более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре", - сообщил глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 октября, диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек.

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коронавирус карантин Денис Шмыгаль больницы ОГА
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