Шмыгаль поручил главам ОГА обеспечить больничные койки кислородом на 80%

Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек

Сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек

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Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на закупку кислорода для больниц уже направлено 571 миллион гривен и поставил задачу главам областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис президента. Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены. Сейчас к кислороду подключены более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре", - сообщил глава правительства. Шмыгаль сообщил, что обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. Напомним, в Украине за минувшие сутки, 25 октября, диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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