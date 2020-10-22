Зеленский обвинил Кернеса в сложной ситуации с коронавирусом в Харькове

Массовые мероприятия, после которых выросло количество инфицированных, проводились в Днепре, Харькове и Одессе

Массовые мероприятия, после которых выросло количество инфицированных, проводились в Днепре, Харькове и Одессе

Фото: Facebook

После проведения массовых мероприятий в некоторых городах Украины, в том числе в Харькове, возросло количество пациентов с COVID-19.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам, передает RegioNews.

По словам президента, он просил мэра Харькова Геннадия Кернеса проконтролировать, как в его городе придерживаются карантинных ограничений.

Он добавил, что не желает Кернесу ничего плохого, особенно учитывая, что мэр Харькова сам находится в сложном положении.

Важный момент: мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал - остановил метро - когда чувствовал, что количество больных растет. После этого он говорил, что все будет нормально. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация у него сложная", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы расслабились и не носят маски, и добавил, что страшно, когда в некоторых регионах собирают 20-30 тысяч человек на концертах, в частности, в Днепре, Одессе и Харькове.

Напомним, ранее председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что в Харькове с COVID-19 произошло то, что было в Италии.