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10 сентября 2020, 13:37 4

В Главнокомандующего ВСУ подтвердился коронавирус

10 сентября 2020, 13:37 4
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Еще несколько дней назад он выглядел абсолютно здоровым
Еще несколько дней назад он выглядел абсолютно здоровым
Фото: mil.gov.ua
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В главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в Министерстве обороны, передает RegioNews.

Это правда. Хотя еще несколько дней назад мы видели его на работе и выглядел он совершенно здоровым человеком", - заявил представитель Минобороны.

Известно, что Хомчак находится на самоизоляции, его состояние здоровья удовлетворительное.

Как сообщил "Украинской правде" начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Богдан Сеник, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.

Напомним, в Вооруженных силах за сутки на коронавирус заболело еще 44 человека, всего болеют 643 военных.

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ВСУ коронавирус Руслан Хомчак карантин заболевание Вооруженные силы Украины
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