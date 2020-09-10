В Главнокомандующего ВСУ подтвердился коронавирус

Еще несколько дней назад он выглядел абсолютно здоровым

Еще несколько дней назад он выглядел абсолютно здоровым

Фото: mil.gov.ua

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на источник в Министерстве обороны, передает RegioNews.

Это правда. Хотя еще несколько дней назад мы видели его на работе и выглядел он совершенно здоровым человеком", - заявил представитель Минобороны.

Известно, что Хомчак находится на самоизоляции, его состояние здоровья удовлетворительное.

Как сообщил "Украинской правде" начальник управления по связям с общественностью Вооруженных сил Богдан Сеник, Хомчак пошел на самоизоляцию сразу после положительного теста на COVID-19.

Напомним, в Вооруженных силах за сутки на коронавирус заболело еще 44 человека, всего болеют 643 военных.

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