Власти "красного" Ужгорода отказались останавливать транспорт и закрывать школы с садиками

В мэрии предложили областной комиссии ТЭБ и ЧС отнестись к этим предложениям с пониманием

В мэрии предложили областной комиссии ТЭБ и ЧС отнестись к этим предложениям с пониманием

Фото: flickr

В Ужгороде, который со 2 ноября попадает в красную карантинную зону, мэрия не хочет останавливать общественный транспорт, а также образовательный процесс и работу детсадов.

Об этом мэр города Богдан Андреев сообщил на пресс-конференции в Ужгородском городском совете, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В мэрии предложили областной комиссии ТЭБ и ЧС отнестись к этим предложениям с пониманием.

"Сегодня мы получили информацию о том, что город Ужгород среди прочих оказался в красной зоне. Решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в нашем городе предусмотрено прекращение работы общественного транспорта, закрытия учреждений образования, питания, торговли, кроме аптек и продуктовых магазинов”, - сказал Андреев.

Он отметил, что, проанализировав ситуацию в городе, подготовил письмо на имя руководителя областной ТЭБ и ЧС Олега Коцюбы с предложениями не останавливать общественный транспорт и образовательный процесс в 1-4 классах школ и детсадов, а в заведениях общественного питания ограничить работу до 20:00 часов

По его словам, город предлагает разрешить работу общественного транспорта Ужгорода.

За выходные дополнительные соглашения по транспортным перевозкам работников критической инфраструктуры в городе никто не заключит, и если мы сейчас остановим транспорт, получим коллапс на утро понедельника, 2 ноября", - акцентировал мэр.

Также он сказал, что в городе делают акцент на том, чтобы не останавливать учебный процесс для начальной школы, а сделать обучение дистанционным 5-11 классов.

"Мы запустили работу садов в Ужгороде с августа, за это время у нас коронавирусом заболели 2 ребенка и 19 сотрудников. Нет смысла останавливать сады, ведь родители, у кого есть малолетние дети, не смогут работать”, - добавил Андреев.

Также мэр отметил, что в Ужгороде не будут приостанавливать работу заведений общественного питания.

"Остановка сейчас приведет к закрытию предприятий, которые и так на грани выживания”, - подчеркнул Андреев.

Он отметил, что пока в мэрии не имеют ответа от областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Напомним, сегодня в Украине обновили зоны карантина.

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