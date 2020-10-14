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14 октября 2020, 10:14 5

Степанов не исключил возможности закупки российской вакцины от коронавируса

14 октября 2020, 10:14 5
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Для этого вакцина должна быть одобрена ВОЗ
Для этого вакцина должна быть одобрена ВОЗ
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения Украины не исключают возможности закупки российской вакцины от COVID-19, но только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала NewsOne.

У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве здравоохранения нет", - заявил он.

Министр также добавил, что в случае подтверждения, что вакцина прошла все стадии испытаний и доказательства безопасности, то в Минздраве будут говорить о закупке любой вакцины, а не только российской.

Напомним, ранее сообщалось, что Елизавета Богуцкая резко раскритиковала своего коллегу Александра Качуру, который предложил закупить Украине российскую вакцину от коронавируса, назвав его "тупым ботинком".

В ответ нардеп Качура сообщил, что подаст в суд на Богуцкую за слова о "тупом ботинке".

коронавирус РФ вакцина Минздрав лекарства
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