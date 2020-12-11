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Минздрав обновил стандарты тестирования граждан на COVID-19: что известно
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11 декабря 2020, 17:33 67

Минздрав обновил стандарты тестирования граждан на COVID-19: что известно

11 декабря 2020, 17:33 67
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Граждане, которые получат положительный тест на антиген, должны будут пройти ПЦР-тестирование
Граждане, которые получат положительный тест на антиген, должны будут пройти ПЦР-тестирование
Фото: Facebook
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Министерство здравоохранения обновило стандарты тестирования украинцев на коронавирус, метод ПЦР остается основным для лабораторной диагностики COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, методом ПЦР будут проверять анализы граждан с:

  • подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
  • подозрением на другие острые респираторные вирусные инфекции;
  • признаками пневмонии.

При этом быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с подозрением на COVID-19, признаками ТОРС, признаками других ОРВИ, признаками пневмонии,

Тесты на антиген будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, и лицам, которые возвращаются из регионов со значительным распространением коронавируса и подлежат плановой госпитализации

Ляшко добавил, что граждане, которые получат положительный тест на определение антигена, должны будут пройти ПЦР-тестирование.

Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - рассказал Ляшко.

Он подытожил, что быстрые тесты на антиген также разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Напомним, ранее в Минздраве разработали новые санитарные правила для украинских школ.

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко тесты Лаборатория
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