У главы Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса

Чиновник будет работать дистанционно на самоизоляции

Чиновник будет работать дистанционно на самоизоляции

Фото: из открытых источников

Об этом Борзов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не буду самоизолироваться от жизни Винницкой области", - написал Борзов.

Он призвал граждан беречь себя и окружающих, а также напомнил, что в Винницкой области впервые появились территории "красной" зоны, в которую с 9 ноября попали город Казатин и Тывровский район.

Остальные области остаются в "оранжевой" зоне распространения коронавируса.

Напомним, ранее глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19, он находится на самоизоляции.