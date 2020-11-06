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06 ноября 2020, 16:36 89

У главы Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса

06 ноября 2020, 16:36 89
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Фото: из открытых источников
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Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заявил, что заболел COVID-19.

Об этом Борзов сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не буду самоизолироваться от жизни Винницкой области", - написал Борзов.

Он призвал граждан беречь себя и окружающих, а также напомнил, что в Винницкой области впервые появились территории "красной" зоны, в которую с 9 ноября попали город Казатин и Тывровский район.

Остальные области остаются в "оранжевой" зоне распространения коронавируса.

Напомним, ранее глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19, он находится на самоизоляции.

коронавирус Винница заболевание ОГА Чиновник Сергей Борзов
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