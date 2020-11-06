У главы Винницкой ОГА обнаружили пневмонию и наличие коронавируса
Чиновник будет работать дистанционно на самоизоляции
Чиновник будет работать дистанционно на самоизоляции
Председатель Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов заявил, что заболел COVID-19.
Об этом Борзов сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография. Понятно, что некоторое время я буду на самоизоляции. Но не буду самоизолироваться от жизни Винницкой области", - написал Борзов.
Он призвал граждан беречь себя и окружающих, а также напомнил, что в Винницкой области впервые появились территории "красной" зоны, в которую с 9 ноября попали город Казатин и Тывровский район.
Остальные области остаются в "оранжевой" зоне распространения коронавируса.
Напомним, ранее глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел COVID-19, он находится на самоизоляции.
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