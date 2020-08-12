Минздрав изменил критерии определения зон карантина
В Министерстве здравоохранения после проведенного анализа решили объединить некоторые показатели по определению зон карантина в один.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Отныне динамику заболеваемости и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества новых случаев на 100 тысяч населения в течении 14 дней.
Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы относим к тому или иному уровню опасности", - сказал Степанов.
Он добавил, что также более четко определили количество заполненных коек в больницах.
Делая эти предложения, мы пытались учти все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения правительству", - отметил он.
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Напомним, в Украине за сутки выявили 1433 новых больных COVID-19, зафиксировано 19 летальных случаев, 752 пациента выздоровели.