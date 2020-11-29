Смерть пациентов на ИВЛ в Жовкве: Минздрав проверит все больницы Украины
Ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области будет расследовать специальная комиссия Министерства здравоохранения.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.
Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли", - написал Степанов.
Он добавил, что врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу, однако спасти пациентов не удалось.
Степанов утверждает, что больница была обеспечена аварийным дизель-генератором, который якобы не переключался автоматически.
На место срочно направлена комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - добавил министр.
Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.