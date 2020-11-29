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29 ноября 2020, 18:08 276

Смерть пациентов на ИВЛ в Жовкве: Минздрав проверит все больницы Украины

29 ноября 2020, 18:08 276
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Двое больных COVID-19 пациентов умерли из-за отсутствия электричества
Фото: из открытых источников
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Ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области будет расследовать специальная комиссия Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.

Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли", - написал Степанов.

Он добавил, что врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу, однако спасти пациентов не удалось.

Степанов утверждает, что больница была обеспечена аварийным дизель-генератором, который якобы не переключался автоматически.

На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - добавил министр.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

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коронавирус смерть Минздрав Львовщина ИВЛ Максим Степанов
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