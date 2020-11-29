Смерть пациентов на ИВЛ в Жовкве: Минздрав проверит все больницы Украины

Двое больных COVID-19 пациентов умерли из-за отсутствия электричества

Двое больных COVID-19 пациентов умерли из-за отсутствия электричества

Фото: из открытых источников

Ситуацию со смертью пациентов на ИВЛ во Львовской области будет расследовать специальная комиссия Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.

Из-за отключения электроснабжения в Жовковской районной больнице двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли", - написал Степанов.

Он добавил, что врачи боролись за их жизни с помощью мешка Амбу, однако спасти пациентов не удалось.

Степанов утверждает, что больница была обеспечена аварийным дизель-генератором, который якобы не переключался автоматически.

На место срочно направлена ​​комиссия, чтобы выяснить все обстоятельства. Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле", - добавил министр.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.