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22 декабря 2020, 18:12 15

К Дворцу "Украина" в Киеве, где пройдет концерт "Квартала-95" уже пришли предприниматели: здание окружил спецназ

22 декабря 2020, 18:12 15
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Организаторы требуют оставить предпринимателям работу во время карантина
Фото: Telegram
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Под здание Дворца "Украина", где скоро начнется концерт "Квартала", пришли активисты ФОП-майдана.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Организаторы требуют оставить предпринимателям работу во время карантина.

"Нас хотят уничтожить карантином и локдауном. Вы имеете право на предпринимательскую деятельность”, - заявляют в микрофон участники акции.

Под зданием, где пройдет концерт, уже очень много полиции и спецназа.

Напомним, представители движения "SaveФОП", которые сегодня протестуют на Майдане Независимости в Киеве, прошли от Верховной Рады к зданию Офиса Президента. На митинг собрались более 2500 человек.

Украина протест митинг активисты предприниматели
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