К Дворцу "Украина" в Киеве, где пройдет концерт "Квартала-95" уже пришли предприниматели: здание окружил спецназ
Организаторы требуют оставить предпринимателям работу во время карантина
Организаторы требуют оставить предпринимателям работу во время карантина
Под здание Дворца "Украина", где скоро начнется концерт "Квартала", пришли активисты ФОП-майдана.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".
Организаторы требуют оставить предпринимателям работу во время карантина.
"Нас хотят уничтожить карантином и локдауном. Вы имеете право на предпринимательскую деятельность”, - заявляют в микрофон участники акции.
Под зданием, где пройдет концерт, уже очень много полиции и спецназа.
Напомним, представители движения "SaveФОП", которые сегодня протестуют на Майдане Независимости в Киеве, прошли от Верховной Рады к зданию Офиса Президента. На митинг собрались более 2500 человек.
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