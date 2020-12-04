"Не дал ожидаемого эффекта": Степанов подвел итоги карантина выходного дня

В Минздраве рассчитывали увидеть снижение количества заболевших на 20%

В Минздраве рассчитывали увидеть снижение количества заболевших на 20%

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Несмотря на общее уменьшение количества больных коронавирусной болезнью в Министерстве здравоохранения считают, что карантин выходного дня в Украине не дал ожидаемого эффекта.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в министерстве рассчитывали на максимальный эффект от карантина.

Максимальный эффект предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% от количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики заболеваемости, даже два дня подряд. Мы видим, что цифры меньше, чем было на прошлой неделе, но мы не достигли эффекта, на который рассчитывали", - сказал Степанов.

Также, по словам министра, выполнение карантинных мероприятий не было совершенным.

Напомним, Кабмин отменил карантин выходного дня: Шмыгаль сказал, какие ограничения будут действовать.