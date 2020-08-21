Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом

Он сказал, что дети переносят вирус "более-менее нормально"

Он сказал, что дети переносят вирус "более-менее нормально"

Фото: Facebook

Об этом заявил президент Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает RegioNews.

Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это как дети - более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно", - сказал он.

Зеленский добавил, что никто не боится вируса, пока кто-то не заболеет в его семье, и отметил, что болезнь истощает полностью в течении трех недель.

В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", - сказал президент.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены.