Зеленский заявил, что его сын переболел коронавирусом
Сын президента Владимира Зеленского Кирилл перенес коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом заявил президент Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает RegioNews.
Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. Если дети переносят это как дети - более или менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно", - сказал он.
Зеленский добавил, что никто не боится вируса, пока кто-то не заболеет в его семье, и отметил, что болезнь истощает полностью в течении трех недель.
В начале второй недели у людей ощущение, что они умирают, очень плохо", - сказал президент.
Напомним, в июне президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.
12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены.