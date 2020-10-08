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08 октября 2020, 17:35 7

В Кировоградской области превентивно запретили массовые мероприятия

08 октября 2020, 17:35 7
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Фото: svetlovodsk.com.ua
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Кировоградская областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о временном запрете массовых мероприятий на территории области.

Об этом в Facebook сообщает Кировоградская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Известно, что вопрос о запрете массовых мероприятий инициировал председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

Он утверждает, что такое решение было принято в связи с обострением эпидемической ситуации в Украине и с возможным обострением в регионе.

Да, мы в "зеленой" зоне и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, это правильный шаг. Временный запрет вступает в силу с завтрашнего дня, то есть с 9 октября", - сообщил Андрей Назаренко.

Напомним, к ослаблению карантина в Украине готова только Кировоградская область, в остальных регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19.

карантин Кропивницкий ОГА Кировоградская область Андрей Назаренко
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