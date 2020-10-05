Власти Полтавы отказались ужесточать карантин
Отныне Полтава попала в "оранжевую" зону карантина. Городская власть отказывается усиливать карантин.
Об этом заявил в своем видеообращении исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота, информирует RegioNews.
Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.
Городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в привычном режиме.
"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться до работы", - заявил Шамота.
Напомним, с понедельника, 5 октября, в Украине действует новое эпидемическое зонирование, призванное сдержать распространение коронавируса.