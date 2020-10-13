Кабмин запретил заведениям общественного питания работать ночью
Кабинет Министров на заседании во вторник запретил работу заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме доставки и заказов на вынос.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Предлагается усилить противоэпидемические мероприятия на разных уровнях. В частности, предлагается ввести ограничения на работу ресторанов и других заведений внутри не позднее 22:00 в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зонах", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом, работа предприятий общественного питания с 22:00 до 7:00 без организации досуга будет запрещена, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов навынос.
Напомним, количество участников массовых мероприятий будет ограничено - Шмыгаль. В "зеленой зоне" на массовых мероприятиях смогут находиться не более 50 человек.