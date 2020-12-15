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В Украине за сутки выявили 8416 новых случаев COVID-19
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15 декабря 2020, 09:06 12

В Украине за сутки выявили 8416 новых случаев COVID-19

15 декабря 2020, 09:06 12
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За прошедшие сутки выздоровели вдвое больше людей, чем заболели
Фото: из открытых источников
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В Украине за 14 декабря COVID-19 обнаружили у 8416 человек, зафиксировано 233 летальных случая, 16 150 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

8416 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников", - сообщил Степанов.

Кроме того, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Всего за сутки проведено 55 856 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 31 963, методом ИФА - 23 893.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 909 082 человека;
  • выздоровели - 522 868 человек;
  • летальных исходов - 15 480;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 084 649.

Напомним, сутками ранее в Украине зафиксировали 6 451 новый случай коронавирусной болезни.

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