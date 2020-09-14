В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса
За воскресенье, 13 сентября, в Украине COVID-19 обнаружили у 2462 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело заболело 156 797 человек, из них 69 543 выздоровели, летальных исходов - 3211.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской области – 352, в Харьковской области – 269, в Одесской области – 205, в Киеве – 168, во Львовской области – 143 новых случая.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4844 случая;
- Волынская область — 6353 случая;
- Днепропетровская область — 3342 случая;
- Донецкая область — 2101 случай;
- Житомирская область — 4390 случаев;
- Закарпатская область — 8675 случаев;
- Запорожская область — 2403 случая;
- Ивано-Франковская область — 11357 случаев;
- Кировоградская область — 909 случаев;
- г. Киев — 17429 случаев;
- Киевская область — 6961 случай;
- Львовская область — 17057 случаев;
- Луганская область — 600 случаев;
- Николаевская область — 2051 случай;
- Одесская область — 9687 случаев;
- Полтавская область — 1223 случая;
- Ровенская область — 10555 случаев;
- Сумская область — 2502 случая;
- Тернопольская область — 9234 случая;
- Харьковская область — 12853 случая;
- Херсонская область — 644 случая;
- Хмельницкая область — 4008 случаев;
- Черновицкая область — 12252 случая;
- Черкасская область — 2579 случаев;
- Черниговская область — 2788 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных на коронавирус.
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