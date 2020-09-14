В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса

Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях

Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях

Фото: из открытых источников

За воскресенье, 13 сентября, в Украине COVID-19 обнаружили у 2462 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело заболело 156 797 человек, из них 69 543 выздоровели, летальных исходов - 3211.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской области – 352, в Харьковской области – 269, в Одесской области – 205, в Киеве – 168, во Львовской области – 143 новых случая.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4844 случая;

Волынская область — 6353 случая;

Днепропетровская область — 3342 случая;

Донецкая область — 2101 случай;

Житомирская область — 4390 случаев;

Закарпатская область — 8675 случаев;

Запорожская область — 2403 случая;

Ивано-Франковская область — 11357 случаев;

Кировоградская область — 909 случаев;

г. Киев — 17429 случаев;

Киевская область — 6961 случай;

Львовская область — 17057 случаев;

Луганская область — 600 случаев;

Николаевская область — 2051 случай;

Одесская область — 9687 случаев;

Полтавская область — 1223 случая;

Ровенская область — 10555 случаев;

Сумская область — 2502 случая;

Тернопольская область — 9234 случая;

Харьковская область — 12853 случая;

Херсонская область — 644 случая;

Хмельницкая область — 4008 случаев;

Черновицкая область — 12252 случая;

Черкасская область — 2579 случаев;

Черниговская область — 2788 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных на коронавирус.

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