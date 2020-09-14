09:44  14 сентября
В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса
10:49  14 сентября
В Кривом Роге 195 горняков уже 12 дней протестуют под землей
08:14  14 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики продолжают совершать провокации
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 09:44 18

В Украине за сутки снова более 2400 новых случаев коронавируса

14 сентября 2020, 09:44 18
Читайте також українською мовою
Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях
Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской, Харьковской, Одесской областях
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За воскресенье, 13 сентября, в Украине COVID-19 обнаружили у 2462 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 650 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело заболело 156 797 человек, из них 69 543 выздоровели, летальных исходов - 3211.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Тернопольской области – 352, в Харьковской области – 269, в Одесской области – 205, в Киеве – 168, во Львовской области – 143 новых случая.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4844 случая;
  • Волынская область — 6353 случая;
  • Днепропетровская область — 3342 случая;
  • Донецкая область — 2101 случай;
  • Житомирская область — 4390 случаев;
  • Закарпатская область — 8675 случаев;
  • Запорожская область — 2403 случая;
  • Ивано-Франковская область — 11357 случаев;
  • Кировоградская область — 909 случаев;
  • г. Киев — 17429 случаев;
  • Киевская область — 6961 случай;
  • Львовская область — 17057 случаев;
  • Луганская область — 600 случаев;
  • Николаевская область — 2051 случай;
  • Одесская область — 9687 случаев;
  • Полтавская область — 1223 случая;
  • Ровенская область — 10555 случаев;
  • Сумская область — 2502 случая;
  • Тернопольская область — 9234 случая;
  • Харьковская область — 12853 случая;
  • Херсонская область — 644 случая;
  • Хмельницкая область — 4008 случаев;
  • Черновицкая область — 12252 случая;
  • Черкасская область — 2579 случаев;
  • Черниговская область — 2788 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных на коронавирус.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус вирус Украина карантин пандемия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Виктор Небоженко
Все блоги »