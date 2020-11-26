Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 15 тысяч новых случаев

За сутки зафиксировано 225 летальных случаев

За сутки зафиксировано 225 летальных случаев

Фото: из открытых источников

В Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили у 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек, а 9617 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

15 331 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников", - сообщил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 677 189 человек;

выздоровели - 317 395 человек;

летальных исходов - 11 717;

проведение ПЦР-тестов - 4373786.

Напомним, в Украине за 24 ноября коронавирус обнаружили у 13 882 человек, умерли 229 больных.

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