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Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 15 тысяч новых случаев
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26 ноября 2020, 09:29 16

Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 15 тысяч новых случаев

26 ноября 2020, 09:29 16
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За сутки зафиксировано 225 летальных случаев
За сутки зафиксировано 225 летальных случаев
Фото: из открытых источников
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В Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили у 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек, а 9617 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

15 331 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников", - сообщил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 677 189 человек;
  • выздоровели - 317 395 человек;
  • летальных исходов - 11 717;
  • проведение ПЦР-тестов - 4373786.

Напомним, в Украине за 24 ноября коронавирус обнаружили у 13 882 человек, умерли 229 больных.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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