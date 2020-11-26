Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 15 тысяч новых случаев
За сутки зафиксировано 225 летальных случаев
За сутки зафиксировано 225 летальных случаев
В Украине за 25 ноября коронавирус обнаружили у 15 331 человека, госпитализировали 1955 человек, а 9617 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
15 331 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 26 ноября. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников", - сообщил Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в г. Киев (1 399), Днепропетровской (1 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 677 189 человек;
- выздоровели - 317 395 человек;
- летальных исходов - 11 717;
- проведение ПЦР-тестов - 4373786.
Напомним, в Украине за 24 ноября коронавирус обнаружили у 13 882 человек, умерли 229 больных.
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