Мэр Краматорска самоизолировался, отменен День города

Он также сдал тест на коронавирус

Он также сдал тест на коронавирус

Фото: Краматорский городской совет

В Краматорске отменили проведение празднований Дня города, который был запланирован на 26 сентября. Мэр города отправился на самоизоляцию из-за подозрений на коронавирус.

Как сообщает RegioNews, об этом городской глава Краматорска Андрей Панков написал в Facebook.

Он отметил, что отмена празднеств связано с попаданием города в "желтую" зону карантина.

"Краматорск находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. В связи с этим принял решение об отмене массовых мероприятий на День города, который все ждали и готовились", - сказал Панков.

Также он рассказал, что из-за плохого самочувствия он сдал тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

"Почувствовал недомогание, сдал тест на COVID, пошел на самоизоляцию и жду результат. Работаю в режиме онлайн", - заявил Панков.

Напомним, 24 сентября Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение по распределению Украины на новые зоны карантина.

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