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15 декабря 2020, 17:35 4231

Столкновения на Майдане возобновились, полиция демонтирует палатки ФОПов

15 декабря 2020, 17:35 4231
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Правоохранители начали разгонять акцию протеста, атака началась с улицы Институтской
Правоохранители начали разгонять акцию протеста, атака началась с улицы Институтской
Фото: РБК
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В Киеве на Майдане Независимости, где предприниматели объявили бессрочный митинг и "налоговый майдан", правоохранители начали разгонять акцию протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

В частности, силовики демонтируют палатки, которые были установлены сегодня.

Между протестующими и силовиками снова начались схватки, на центральной площади Киева слышны взрывы, а также виден дым от дымовых гранат и шашек. Полицейские применяют слезоточивый газ.

Как сообщают журнализсты с места происшествия, силовикам удалось демонтировать несколько палаток, после чего они отошли от протестующих.

Вблизи Майдана Независимости находится большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Под стеллой осталось всего три палатки. Организаторы акции заявляют, что это был силовой разгон, поскольку никто не провоцировал полицию на такие жесткие действия.

Напомним, в Киеве сегодня, 15 декабря, у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

протест митинг полиция Майдан предприниматели
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