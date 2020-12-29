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29 декабря 2020, 11:55 13

В Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина

29 декабря 2020, 11:55 13
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Украина будет планово закупать сертифицированную вакцину
Украина будет планово закупать сертифицированную вакцину
Фото: из открытых источников
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Украина бесплатно получит еще дополнительные восемь миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19 в рамках инициативы COVAX.

Об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет RegioNews.

"Сначала было известно, что Украина должна получить около 8 миллионов доз по глобальной инициативе COVAX.Уже не 8, а 16 миллионов доз вакцины... 8 миллионов – это количество доз, которые необходимо, два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", – заявил Немчинов.

Известно, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании. Поэтому первыми, кто получит вакцину, будут люди из групп риска. Также Украина, по словам министра, будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут получить прививку.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина должна с'появиться в Украине в конце первого или в начале второго квартала 2021 года.

Напомним, ранее в Раде рассказали, как Украина может ускорить получение вакцины от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина министр правительство
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