В Минздраве рассказали, в каких регионах самая худшая и лучшая ситуация с коронавирусом

В Украине с начала пандемии было зафиксировано 931 751 случай коронавируса

В Украине с начала пандемии было зафиксировано 931 751 случай коронавируса

Фото из открытых источников

В Украине наиболее критическими по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19 является Черниговская и Полтавская области. Наилучшая ситуация по контролю за коронавирусом наблюдается в Винницкой области.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews.

Так, в Черниговской области зафиксирован самый плохой показатель смертности за последние 14 дней на 100 тысяч населения - 12,4. Также критическая ситуация наблюдается в Харьковской (11,1), Донецкой (11), Херсонской и Полтавской (по 9,8) областях.

При этом в Черниговской и Полтавской областях самый высокий коэффициент выявления случаев коронавируса - 73% и 63% соответственно.

По словам Ляшко, именно Черниговская и Полтавская области больше всего нуждаются в увеличении охвата тестирования на COVID-19.

"Наиболее критическая ситуация в Черниговской и Полтавской областях, где показатели заболеваемости и смертности являются одними из крупнейших среди регионов Украины и… крупных европейских стран. Именно для увеличения мощностей Черниговская и Полтавская области уже получили субвенции на модернизацию клинико-диагностических лабораторий в больницах в размере 19,5 и 9,2 млн гривен соответственно", - написал он.

Также в увеличении объемов тестирования нуждаются Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Львовская, Харьковская и Закарпатская области.

Поточні рівні захворюваності і смертності у Вінницькій області- кращі за аналогічні показники великих європейських... Posted by Віктор Ляшко on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, в Украине за 16 декабря COVID-19 обнаружили в 12 047 человек, зафиксировано 252 летальных случая, были госпитализированы 2 997 человек, 12 939 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).