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17 декабря 2020, 12:02 10

COVAX одобрила заявку Украины на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19

17 декабря 2020, 12:02 10
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Фото: из открытых источников
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Глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, которую смогут бесплатно получить 4 миллиона украинцев из групп риска.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает RegioNews.

Согласно инициативе COVAX, 8 миллионов доз начнут поставляться с конца первого квартала следующего года. Мы рассчитываем их получить до конца первого полугодия 2021 года. Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, поскольку 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы", - сказал Степанов.

По его словам, для приобретения остальных необходимых доз Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины.

Ранее сообщалось, что Минздрав хочет вакцинировать от COVID-19 жителей оккупированных территорий.

Минздрав Максим Степанов вакцина коронавирус бюджет
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