В Минздраве объяснили, как голосовать на местных выборах больным коронавирусом

Гражданин должен обратиться к территориальной избирательной комиссии

Гражданин должен обратиться к территориальной избирательной комиссии

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будут голосовать на местных выборах люди, которым подтвердили коронавирус.

Об этом он заявил на брифинге, передает RegioNews.

Степанов отметил, что отдать свой голос на выборах - это конституционное право человека.

"Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться к территориальной избирательной комиссии, если не изменяет память, то к 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью", - рассказал он.

После этого в день голосования к человеку домой должна приехать комиссия, чтобы он мог проголосовать.

Напомним, ранее в ЦИК рассказали, как будет происходить голосование на выборах.