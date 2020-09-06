"И это только первый шаг": Степанов пообещал доплату медикам уже в сентябре

В следующем году медиков ожидает "радикальное увеличение зарплат"

В следующем году медиков ожидает "радикальное увеличение зарплат"

Фото: из открытых источников

Медицинские работники начиная с сентября этого года будут получать доплаты - в бюджете на это предусмотрено почти 6 млрд гривен.

Как передает RegioNews, об этом заявил Максим Степанов во время брифинга.

С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривень. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал - около 1 250 грн", - сказал он.

По словам Степанова, это только "первый шаг". В следующем году запланировано "радикальное увеличение зарплат". Для этого Минздрав подал в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения.

"В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе "О программе медицинских гарантий" четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года", - сообщил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав просит еще денег на лечение украинцев от коронавируса.