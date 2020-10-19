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19 октября 2020, 18:52 1

Власти направили в регионы свыше 570 млн грн для обеспечения больниц медицинским кислородом

19 октября 2020, 18:52 1
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Продолжается работа по развертыванию коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.
Продолжается работа по развертыванию коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.
Офис президента
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В регионы для обеспечения кислородом кроватей в опорных больницах по приему больных коронавирусом перечислено 571 млн гривен субвенции.

Об этом доложили представители правительства на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения и преодоления последствий коронавируса в Украине, информирует RegioNews.

"571 миллион гривен субвенции было перечислено в регионы для обеспечения кислородом кроватей в опорных больницах, где принимают больных коронавирусом", - говорится в сообщении ОП.

Представители Минздрава отметили, что министерство проводит лицензирование предприятий, которые производят необходимый кислород для обеспечения больниц и сообщили, что сейчас в Украине 15,5 тысячи коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тысячи – свободны.

Также отмечается, что правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и на Донбассе.

По данным Офиса главы государства, дополнительно проведена инвентаризация кроватей институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Минздрав рассматривает эти кровати для использования в ургентных ситуациях.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При условии роста количества больных мы должны быть уверены, что есть достаточно кроватей, снабженных кислородом, в больницах", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что требует разработки программы страхования врачей от COVID-19.

Напомним, 9 октября правительство на заседании выделило свыше 572 млн грн на медицинский кислород для больниц.

коронавирус Украина Офис президента деньги больницы
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