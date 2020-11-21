Шмыгаль подтвердил, что власти готовятся к введению локдауна

Локдаун, по словам премьера, является планом Б, если не сработает карантин выходного дня

Локдаун, по словам премьера, является планом Б, если не сработает карантин выходного дня

Фото: КМУ

На сегодня обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако никакой даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, после карантина выходного дня в декабре смогут оценить его результат.

"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству больных", - отметил Шмыгаль.

Он также подтвердил подготовку плана по введению более жесткого карантина.

"Но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. А среди местной власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.

"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать общий, взвешенный и поддержан всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет", - добавил Шмыгаль.

Вместо традиционных итогов недели сегодня расскажу о планах Правительства относительно карантина. Во-первых, карантин... Posted by Денис Шмыгаль on Saturday, November 21, 2020

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что власть готовит введение полного локдауна.