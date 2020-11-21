10:37  21 ноября
В Украине - новый антирекорд больных COVID-19 за сутки: подтвердили почти 15 тысяч случаев
18:01  21 ноября
Зеленский озвучил задачи на пути к народовластию
18:42  21 ноября
Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2020, 17:26 1781

Шмыгаль подтвердил, что власти готовятся к введению локдауна

21 ноября 2020, 17:26 1781
Читайте також українською мовою
Локдаун, по словам премьера, является планом Б, если не сработает карантин выходного дня
Локдаун, по словам премьера, является планом Б, если не сработает карантин выходного дня
Фото: КМУ
Читайте також
українською мовою

На сегодня обсуждается введение более жесткого карантина в Украине, однако никакой даты пока нет. В правительстве будут ориентироваться на эффект карантина выходного дня.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

По его словам, после карантина выходного дня в декабре смогут оценить его результат.

"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству больных", - отметил Шмыгаль.

Он также подтвердил подготовку плана по введению более жесткого карантина.

"Но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - подчеркнул Шмыгаль.

В связи с этим на этой неделе проводились встречи с мэрами, бизнесом и церквями. А среди местной власти проводят опрос об оптимальности противоэпидемических правил.

"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать общий, взвешенный и поддержан всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: никакой даты относительно введения более жесткого карантина сейчас нет", - добавил Шмыгаль.

Вместо традиционных итогов недели сегодня расскажу о планах Правительства относительно карантина. Во-первых, карантин...

Posted by Денис Шмыгаль on Saturday, November 21, 2020

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что власть готовит введение полного локдауна.

Украина карантин премьер правительство локдаун
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »