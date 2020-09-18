Минздрав обновил и расширил протокол лечения пациентов с COVID-19
Расширили схему использования лекарств и прописали алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии
Расширили схему использования лекарств и прописали алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что протокол лечения коронавирусной болезни обновлен с учетом международных научных исследований и рекомендаций лучших украинских специалистов.
Об этом он заявил на брифинге 18 сентября, передает RegioNews.
Я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - сообщил Степанов.
Так, в протокол внесли следующие изменения:
- расширено использование глюкокортикоидов;
- определены алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии;
- дополнены подходы к противомикробной терапии, вторичной антибактериальной коинфекции;
- конкретизированы показания для назначения лекарственного средства тоцилизумаб;
- полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке больным.
Он добавил, что протокол предназначен для использования всеми медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.
Напомним, за 17 сентября в Украине заразились COVID-19 еще 3228 человек.
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