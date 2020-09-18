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18 сентября 2020, 10:56 2

Минздрав обновил и расширил протокол лечения пациентов с COVID-19

18 сентября 2020, 10:56 2
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Расширили схему использования лекарств и прописали алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии
Расширили схему использования лекарств и прописали алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что протокол лечения коронавирусной болезни обновлен с учетом международных научных исследований и рекомендаций лучших украинских специалистов.

Об этом он заявил на брифинге 18 сентября, передает RegioNews.

Я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", - сообщил Степанов.

Так, в протокол внесли следующие изменения:

  • расширено использование глюкокортикоидов;
  • определены алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии;
  • дополнены подходы к противомикробной терапии, вторичной антибактериальной коинфекции;
  • конкретизированы показания для назначения лекарственного средства тоцилизумаб;
  • полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержке больным.

Он добавил, что протокол предназначен для использования всеми медиками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом.

Напомним, за 17 сентября в Украине заразились COVID-19 еще 3228 человек.

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