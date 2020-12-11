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11 декабря 2020, 10:16 7

Поддержка бизнеса от государства: помощь получат около 1,7 млн украинцев

11 декабря 2020, 10:16 7
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Замминистра считает, что 8 тысяч это "достаточная" сумма для большинства граждан
Замминистра считает, что 8 тысяч это "достаточная" сумма для большинства граждан
Фото: из открытых источников
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По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки, около 1 млн 700 тысяч украинцев, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, получат обещанные 8 тысяч гривен.

Как отмечает RegioNews, об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

По его словам, 8 тысяч гривен - это "достаточная" сумма для большинства людей.

"8 тысяч гривен для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают гораздо больше денег, эти средства мизерные. Но с перспективы человека, который имеет зарплату от 10 тысяч до 30 тысяч гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой", - сказал Качка.

Ранее Шмыгаль заявил, что предприниматели получат компенсации из-за усиления карантина до конца года.

деньги бюджет компенсация работа предприниматели
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