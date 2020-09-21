В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом

Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях

Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 178 353 человека, из них 78 184 выздоровели, летальных исходов - 3583.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 275, в Харьковской области - 245, во Львовской области - 201, в Хмельницкой области - 192 и в Тернопольской области - 192.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5322 случая;

Волынская область — 6936 случаев;

Днепропетровская область — 4118 случаев;

Донецкая область — 2480 случаев;

Житомирская область — 5059 случаев;

Закарпатская область — 9189 случаев;

Запорожская область — 2934 случая;

Ивано-Франковская область — 12538 случаев;

Кировоградская область — 993 случая;

г. Киев — 19758 случаев;

Киевская область — 7880 случаев;

Львовская область — 18518 случаев;

Луганская область — 759 случаев;

Николаевская область — 2551 случай;

Одесская область — 11610 случаев;

Полтавская область — 1534 случая;

Ровенская область — 11242 случая;

Сумская область — 3117 случаев;

Тернопольская область — 11439 случаев;

Харьковская область — 15133 случая;

Херсонская область — 818 случаев;

Хмельницкая область — 4823 случая;

Черновицкая область — 13165 случаев;

Черкасская область — 3096 случаев;

Черниговская область — 3341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.

Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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