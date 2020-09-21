В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом
В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2675 новых случаев COVID-19, 26 больных умерли, выздоровели 672 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За все время пандемии в стране заболело 178 353 человека, из них 78 184 выздоровели, летальных исходов - 3583.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 275, в Харьковской области - 245, во Львовской области - 201, в Хмельницкой области - 192 и в Тернопольской области - 192.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 5322 случая;
- Волынская область — 6936 случаев;
- Днепропетровская область — 4118 случаев;
- Донецкая область — 2480 случаев;
- Житомирская область — 5059 случаев;
- Закарпатская область — 9189 случаев;
- Запорожская область — 2934 случая;
- Ивано-Франковская область — 12538 случаев;
- Кировоградская область — 993 случая;
- г. Киев — 19758 случаев;
- Киевская область — 7880 случаев;
- Львовская область — 18518 случаев;
- Луганская область — 759 случаев;
- Николаевская область — 2551 случай;
- Одесская область — 11610 случаев;
- Полтавская область — 1534 случая;
- Ровенская область — 11242 случая;
- Сумская область — 3117 случаев;
- Тернопольская область — 11439 случаев;
- Харьковская область — 15133 случая;
- Херсонская область — 818 случаев;
- Хмельницкая область — 4823 случая;
- Черновицкая область — 13165 случаев;
- Черкасская область — 3096 случаев;
- Черниговская область — 3341 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.
Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.
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