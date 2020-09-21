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21 сентября 2020, 10:12 8

В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом

21 сентября 2020, 10:12 8
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Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях
Больше всего случаев в Киеве, Харьковской и Львовской областях
pixabay.com
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В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2675 новых случаев COVID-19, 26 больных умерли, выздоровели 672 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За все время пандемии в стране заболело 178 353 человека, из них 78 184 выздоровели, летальных исходов - 3583.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Киеве - 275, в Харьковской области - 245, во Львовской области - 201, в Хмельницкой области - 192 и в Тернопольской области - 192.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 5322 случая;
  • Волынская область — 6936 случаев;
  • Днепропетровская область — 4118 случаев;
  • Донецкая область — 2480 случаев;
  • Житомирская область — 5059 случаев;
  • Закарпатская область — 9189 случаев;
  • Запорожская область — 2934 случая;
  • Ивано-Франковская область — 12538 случаев;
  • Кировоградская область — 993 случая;
  • г. Киев — 19758 случаев;
  • Киевская область — 7880 случаев;
  • Львовская область — 18518 случаев;
  • Луганская область — 759 случаев;
  • Николаевская область — 2551 случай;
  • Одесская область — 11610 случаев;
  • Полтавская область — 1534 случая;
  • Ровенская область — 11242 случая;
  • Сумская область — 3117 случаев;
  • Тернопольская область — 11439 случаев;
  • Харьковская область — 15133 случая;
  • Херсонская область — 818 случаев;
  • Хмельницкая область — 4823 случая;
  • Черновицкая область — 13165 случаев;
  • Черкасская область — 3096 случаев;
  • Черниговская область — 3341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинные зоны.

Также правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоны.

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